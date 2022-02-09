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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 9-2-2022

سعر صرف الدولار مقابل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية خلال فترة التعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ 15,73 جنيه فى استمرار لمعدلات الاستقرار الحالية، نتيجة قيام البنك المركزي المصري بإدارة ومتابعة معدلات الأسعار يومياً لإحداث توازن في السوق المصرفية، خاصة مع تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف والحفاظ على المكاسب الاقتصادية منها.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في مختلف فروع البنوك الحكومية والخاصة بجمبع محافظات الجمهورية، خاصة مع قيامها بتوفير الكميات المطلوبة من الدولار يومياً لكافة العملاء.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري.

 

كذلك شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، استقرارا، اليوم الأربعاء، وبلغ مستوى 15,66 جنيه للشراء  15,75 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما بلغ  15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وكشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضًا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما أظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع اليوم .


سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهيمنت معدلات الاستقرار  على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وأيضا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,74 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات اليوم .

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وائل لطفي

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