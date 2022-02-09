نائب الرئيس البرازيلى: علاقتنا مع واشنطن عقبة أمام شراء الأسلحة الروسية

أعلن نائب الرئيس البرازيلي هاملتون موراو أن علاقات البرازيل مع الولايات المتحدة تشكل عقبة أمام شرائها الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية.

وقال نائب الرئيس في حديث لصحيفة "فالور إكونوميكو": "نحن لا نشتري الأسلحة الروسية... والسبب الرئيسي هو أن البرازيل تتمتع بصفة الحليف الأساسي من خارج الناتو" للولايات المتحدة.

وأضاف أنه يرى صعوبة في إمكانية عقد أي صفقات حول الأسلحة مع روسيا.

وأعاد إلى الأذهان أن البرازيل اشترت من روسيا مروحيات "مي 35 إم" في عام 2008، حيث تم توقيع اتفاقية مع الرئيس الروسي آنذاك دميتري مدفيديف خلال زيارته لريو دي جانيرو.

وأشار موراو إلى أن البرازيل واجهت مشاكل مع صيانة المروحيات في وقت لاحق.

يذكر أن البرازيل حصلت على صفة "الحليف الأساسي من خارج الناتو" لدى الولايات المتحدة في عام 2019 أثناء رئاسة دونالد ترامب.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 66583 إصابة جديدة بفيروس كورونا و428 وفاة أخرى بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت إجمالا 26.6 مليون إصابة بكورونا و632621 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.