«القومى للترجمة»: أزمة حقوق الملكية الفكرية لبعض الأعمال فى طريقها للحل

كشف المخرج المسرحى عصام السيد، عضو مجلس أمناء المركز القومى للترجمة عن كواليس الجلسة الأولى لاجتماع مجلس أمناء المركز القومي للترجمة بتشكيله الجديد، اليوم، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، والدكتورة رنا حتة معاون الوزير الاتصالات للشئون الفنية، والإعلامي نشأت الديهي، بالإنابة عن رئيس مجلس الأعلى للإعلام وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والدكتورة كرمة سامى مديرة المركز.

وقال عصام السيد لـ"الدستور"، إن أبرز ما نوقش اليوم فى الاجتماع وما قدمه من مقترحات تمثل في حل أزمة بعض الكتب التي انتهى مدة عقدها بين المركز القومى للترجمة ومؤلفيها خاصة وان هناك منها كتب مازالت تباع، وحتي يتسنى للمركز تجديد طباعتها وبيعها لابد ان يجدد عقدها، وأن الدكتورة كرمة بذلت جهدا كبيرا من اجل حل تلك الأزمة بحصولها علي موافقة بمد عقود بعض الكتب الصادرة عن المركز مجاناً، إضافة الي أن هناك بعض المشكلات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية فى طريقها للحل.

وأضار "السيد" أنه تقدم خلال هذا الاجتماع باقتراح إنشاء موقع الكترونى للمركز يتم بيع الكتب من خلاله، وهو ما ردت عليه وزيرة الثقافة ان الوزارة وضعت خطة بداية من مارس لعمل موقع لهيئة الكتاب و بعدها المركز القومى للترجمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا بتشكيل مجلس أمناء المركز القومي للترجمة في 31 أكتوبر 2021 برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويضم في عضويته بحكم مناصبهم: وزير الخارجية ووزير التعليم العالي ووزير التعاون الدولي ووزير الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو من ينوب عن أي منهم، ورئيس اتحاد الناشرين ومدير المركز.

كما يضم المجلس أعضاء بصفتهم الشخصية؛ أبرزهم السفيرة مشيرة خطاب صاحبة العمل الوطني المتميز في مجالات الدبلوماسية والأمومة والطفولة، والتعليم، وحقوق الإنسان، والدكتور هنري العويط مدير عام مؤسسة الفكر العربي والأستاذ الجامعي صاحب الاسهامات في مجالات النقد الأدبي والترجمة والعلوم التربوية، والمعني بقضايا الوطن العربي (لبنان)، والكاتبة ميسون بنت صقر القاسمي الشاعرة، والأديبة والفنانة التشكيلية (الإمارات).