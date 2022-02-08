«تسببت في أزمة دبلوماسية».. حكاية لوتس عبد الكريم مع إحسان عبد القدوس

في كتابها الصادر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية تحت عنوان “ما يشبه السيرة” ذكرت الدكتورة لوتس عبد الكريم الكثير من المواقف في حياتها مع مشاهير الثقافة والأدب، ومن بين هذه المواقف ما تسببت فيه عبد الكريم من أزمة دبلوماسية لإحسان عبد القدوس.

تقول لوتس عبد الكريم:" وأنا عائدة في رحلة لي من فرانكفورت إلى القاهرة ، أتذكر كلمات صديقي إحسان عبد القدوس : " تعيشين كل المتناقضات ، فمن طوكيو إلى أبي العباس المرسي في الإسكندرية ، ومن باريس إلى الشيخ عبد الحليم محمود ..." ، حيث كنت أجلس في مواجهته على سيل من الأسئلة .

كما جال في ذاكرتي حوار مع مذيعة في تليفزيونية ألحت في معرفة ما كان يدور بيني وبين إحسان من حوارات .

وتضيف:" لقد كنت أحكي لإحسان ماذا رأيت من غرائب الأسفار، وما عرفت من معادن البشر ، ما يخفون وما يظهرون ، ما يقال وما لا يقال عن شعب معين اختلطت به كثيرا ، وكان إحسان عبد القدوس يلح ويحتد حتى أتكلم وأستفيض في السرد والشرح بتفصيل لا خلل فيه ، وتمر بنا زوجته " لولا المهيلمي " فتقول لي محذرة : ( حاسبي الريكوردر بيسجل ) .

وتواصل:" كان إحسان كما تقول لي زوجته لا يكتم سرا ، كالأطفال لا يمل الحكي ، حيث كان يكتب من صميم الحياة التي يعيشها ويعرفها ، فكنا نجلس على شاطئ البحر في الإسكندرية صيفا ؛ ليرقب البشر ، ويشرد بخياله بعيدا ، ثم يلتفت حوله ويشير إلى فتاتين تسيران معا قائلا : انظري إن إحداهما في شدة الانفعال ، لقد صُدِمت في زوجها ، إنها تبكي وتسرد لصاحبتها ) ، ثم ( هذا الشيخ السائر منحنيا يحمل أثقال الدنيا على ظهره ، وهؤلاء الفتيان لقد سقطوا في الامتحان ، يتملكهم اليأس والهم ، وهم في حاجة ماسة إلى من يسري عنهم ) . وهكذا كان خياله الجامح يخلق القصص والحكايات ثم يسبغ عليها من أفكاره وعمق أحاسيسه بالحياة ، ثم يخلق منها قصصا شائقة .

وتستطرد:" وذات يوم تحادثنا وأشبعت فضوله إلى معرفة غرائب بعض الشعوب التي التقيت بها أثناء حياتي الدبلوماسية ، وكانت لولا تجلس جواره محذرة إياي من الاسترسال في سرد الأسرار .

وتكمل:" وبعد أيام اتصل بي يوسف السباعي ثائرا صائحا ، وكان يرأس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام التي ينشر فيها إحسان ما يكتب من قصص وروايات : لقد سألت إحسان من أين أتى بهذه المعلومات فقال لي : إنها منك ، كيف يحدث هذا ، لقد سببت أزمة دبلوماسية ، فقد حضر إلي سفراء عدد من الشعوب التي تكلمتم عنها ليستفسروا عن أي شعب يعني إحسان في هذه الحكايات والقصص عن السلك الدبلوماسي ، ثم أوقف السلسلة التي كان إحسان سيواصل الاستمرار فيها ، وحذرني من الاسترسال في أي حوار يمس أي شعب أو شخص مع إحسان الذي لا يحفظ سرا .

وتؤكد:" وذات يوم التقيت عند إحسان ولولا بالكاتب أحمد رجب ، وكانت مجلة الشموع في بدء صدورها ، فإذا به يقول له : " البت دي أعجوبة ، بتصرف فلوسها على الثقافة ، تصور بتقول بدلا من شراء خاتم من الماس أنشر كتابا ، وبدلا من شراء ثوب جديد أدفع ثمن مقال ، وربنا بيرزق " .

وتتابع:" يقول إحسان إن في رأسه وخلف جبهته تماما توجد آلتان للتصوير ، واحدة منهما لها عدسة مفتوحة باستمرار ، تلتقط صور المرئيات ، الأشخاص والمناظر والحوادث ، ثم تمحوها دون أن يبقى منها شيء ، إنها آلة تقوم مقام المصباح الكهربائي الذي ينير لك الطريق.

أما الآلة الثانية ، فعدستها ليست مفتوحة دائما ، لكنها تفتح في مناسبات ، وتحتفظ بالصور التي تلتقطها في ألبوم خاص في ذاكرته .

وتواصل:" وقال إحسان إن هذا الألبوم الخاص لن يمحى أبدا من ذاكرته إلى آخر حياته ، وهو يفتح هذه العدسة الخاصة في مناسبات لا إرادية ، أي لا سيطرة له عليها ، كلمة سمعها ، أو لفتة ، أو خط في وجه امرأة أو فتاة ليست بالضرورة أجمل ولا أهم فتاة ، ولكنه بلا مناسبة يجد ألبوم الصور قد فتح ، وأطلت عليه صورة قد يكون احتفظ بها عشرات السنين ، هذا هو الباب الذي يفتح أيضا .

ويقول إحسان : عندما أسافر إلى الخارج في إجازة فإن معظم وقتي أقضيه على رصيف مقهى وحيدا ، أنظر إلى المارة ، وكأنني أنظر إلى زهور طبيعية نثرها الله على الأرض ، زهرة يثيرني جمالها ، وزهرة تثير عجبي ، وزهرة تثير إشفاقي ، ومع كل زهرة أتمتع بأن أترك خيالي يتصور لها قصة ، إن كل فرد بين ملايين البشر له قصة قائمة بذاتها تصلح للنشر ، وأتمتع بما يملأ عيني من مناظر الزهور البشرية ، وبما يملأ خيالي من قصص .

غلاف كتاب لوتس عبد الكريم

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