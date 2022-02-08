الرعاية الصحية: إصلاح حول لمريض مصاب بخلل بالغدة الدرقية بمستشفى الرمد بورسعيد

الرعاية الصحية: إصلاح حول لمريض مصاب بخلل بالغده الدرقية بمستشفي الرمد بورسعيد تحت مظلة التأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح إصلاح حول لمريض مصاب بخلل بالغده الدرقية بمستشفي الرمد بورسعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، إنه حضر المريض البالغ من العمر 61 عامًا إلى مستشفى الرمد التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظه بورسعيد، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، وتم تشخيص الحالة بأنه مصاب بخلل بالغدة الدرقية نتيجة مرض مناعي يصيب أنسجه العين المتشابهة مناعيًا مع أنسجة الغدة الدرقية، مما يسبب التهاب وتورم وتليف عضلات العين ويسبب حول رأسي وأفقي لعضلات العين.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه على الفور، تم ادخال المنتفع غرفة العمليات لإصلاح الحول الرأسي والأفقي، وبمتابعة الحالة بعد العملية تبين وجود تحسن ملحوظ لحالة المريض.

وقالت إنه تعد مثل هذه العمليات من أصعب عمليات الحول، حيث أن تليف عضلات العين يجعل حسابات زاوية الحول غير متوقعة والتليف والالتهابات تصيب عدد كبير من عضلات العين الأفقية والرأسية مما يسبب ازدواجية كبيرة في الرؤية للمريض.

وأشارت هيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه يتم التدخل الجراحي لمثل هذه الحالات علي مرحلتين أو ثلاث مراحل من الجراحات حتي يتم الإصلاح، ولكن تمت العملية علي مرحلة واحدة وبنجاح، لافته إلى أنه تم إجراء الجراحة على يد الفريق الطبي المتميز بمستشفي الرمد التخصصي الذي ضم كل من؛ الدكتور إيهاب سلطان اخصائي العيون والحول بمستشفي الرمد، الدكتورة ضحى إبراهيم طبييب مقيم بمستشفي الرمد، الدكتور شريف عليوة اخصائي تخدير، الدكتورة نادية فتحي فني تمريض، وذلك تحت اشراف؛ الدكتور ممدوح عبد المجيد مدير مستشفى الرمد التخصصي بمحافظة بورسعيد.