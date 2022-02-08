استمرار ارتفاع إصابات ووفيات فيروس «كورونا» عالميا

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الثلاثاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة، في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

في أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 314 حالة وفاة، و66 ألفا و183 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 158 ألفا و677 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 17 مليونا و932 ألفا و803 إصابات.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 415 حالة وفاة، و101 ألف و864 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 149 ألفا و512 حالة، وإجمالي الإصابات 11 مليونا و765 ألفا و767 إصابة.

وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 ألفا و757 إصابة جديدة و44 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 2 مليون و963 ألفا و747 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و302 حالة وفاة.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 22 ألفا و889 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و90 ألفا و383 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 109 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 24 ألفا و322 حالة. حسبما ذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2885 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 277 ألفا و864 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 756 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية هناك 6288 إصابة، ووفاة 10 أشخاص بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 391 ألفا و849 مصابا ووفاة 2075 حالة.

وفي الدانمارك، سجلت وزارة الصحة 47 ألفا و39 حالة إصابة جديدة و18 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و994 ألفًا و130 حالة والوفيات إلى 3927 حالة.

وفي سويسرا، سجلت السلطات الصحية 19 ألفا و437 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و449 ألفا و791 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 12 ألفا و934 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5674 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 788 ألفا و934 إصابة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 6 آلاف و175 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 13 ألفًا و772 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و793 ألفًا و554 إصابة، كما سجلت 59 حالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 14 ألفًا و113 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 36 ألفًا و269 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و455 ألفًا و38 إصابة، كما سجلت 193 حالة وفاة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 60 ألفًا و916 حالة وفاة.

وعلى النطاق الآسيوي، في سنغافورة، سجلت البلاد 33 ألفًا و11 إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 418 ألفًا و640 مصابًا والوفيات إلى 877 حالة، عقب تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.

وفي أذربيجان، سجلت وزارة الصحة 7032 حالة إصابة جديدة، و22 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 703 آلاف و366 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 8920 حالة وفاة.

وفي بروناي سجلت السلطات الصحية 522 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 18 ألفًا و404 إصابات، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 36 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفًا و656 حالة وفاة على مستوى البلاد.

وفي أمريكا الشمالية، تحديدًا في كوبا، سجلت السلطات الصحية 1018 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و55 ألفًا و927 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 8447 حالة وفاة، عقب تسجيل 4 حالات جديدة على مدار أمس.

وإفريقيًا، في كينيا، سجلت السلطات الصحية 63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 322 ألفًا و214 إصابة، كما ظل إجمالي الوفيات متوقفا عند 5621 حالة وفاة.

وفي جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 2824 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و628 ألفًا و14 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 96 ألفًا و289 إصابة، عقب تسجيل 20 حالة وفاة.