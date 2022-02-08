«‫صحة النواب» تناقش تأخر افتتاح مستشفى أبو كبير وشكاوى مرضى السرطان بالشرقية

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من 5 نواب عن محافظة الشرقية، بشأن عدد من المشكلات التي تواجه المنظومة الصحية في المحافظة.

ونظرت اللجنة طلب الاحاطة الأول المقدم من النواب اللواء عبدالله لاشين، وحاتم عبدالعزيز، ونبيل عسكر بشأن تأخر اجراءات بناء مستشفى أبو كبير والذي خصصت له الحكومة ما يقرب من مليار جنيه في الموازنة الحالية، ولم يتم إسناده للمقاولين للبناء حتى الآن .

وقال النائب عبدالله لاشين، خلال اجتماع اللجنة، إن مركز أبو كبير من أكبر مدن محافظة الشرقية، ويزيد عدد السكان فيه على أكثر من 600 ألف مواطن، وهو ما يتطلب سرعة البدء في بناء المستشفى لتطوير المنظومة الصحية، والعمل على توفير العلاج للمواطنين.

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من نفس النواب ، بشأن عدم تشغيل الوحدة الصحية بقرية المهدية وحمد موسي ، علي الرغم من انتهاء العملية الانشائية للوحدتين ، وعقبت وزارة الصحة علي انه سيتم تشغيلهما خلال الشهر المقبل .

وشهد اجتماع اللجنة حالة من الغضب خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبين علاء عبدالنبي وامام منصور ، بشأن الغاء استخراج قرارات العلاج لمرضي السرطان بمستشفي شريف عمر وتحويلها لمستشفى الجامعة بالزقازيق .

وقال النائب علاء عبدالنبي، إن المرضي يعانون بشدة من ذلك القرار الظالم ، خاصة ان مريض السرطان له ظروف خاصة بها وتجعله غير قادر علي التنقل لمسافات كبيرة بين مدن شمال الشرقية التي يخدمها مستشفي شريف عمر ومدينة الزقازيق .

من جهته طالب النائب إمام منصور ، بسرعة الانتهاء من حل تلك الاشكالية ، متسائلا ما هي الحكمة من ذلك القرار ؟ مشددا علي ضرورة قيام وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار باصدار توجيهاته بعودة استخراج قرارات العلاج من مستشفي فاقوس رحمة بمرضي السرطان .