الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب هواتف محمول بمنفذ جمرك السلوم

هواتف
هواتف

نجح رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم الثلاثاء، في إحباط تهريب هواتف محمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على إخبارية مشتركة مقدمة من مكافحة التهريب والأمن الجمركي ‏ومباحث منفذ السلوم وسرية المهربات التابعة لقوات حرس الحدود الموجودة داخل الدائرة الجمركية مفادها اعتزام "هـ.م.ن"؛ ليتمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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