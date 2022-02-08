الرادار: 1284 سيارة مخالفة للسرعة المقررة بالطرق السريعة

وجهت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء عددا من الحملات المرورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 1284 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و109 مخالفات السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و11 دراجة نارية مخالفة، و13 مخالفة موقف عشوائى، و26 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.