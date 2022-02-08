الأربعاء 09 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أخطاء يرتكبها الضيوف في حفلات الزفاف يجب الانتباه إليها

حفلات الزفاف
حفلات الزفاف

توجد العديد من الأخطاء التي يرتكبها الضيوف في حفلات الزفاف، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على سير مجريات الأمر، وتنعكس على الزوجين، وفرحتهما اللذان ينتظراها منذ زمن طويل، ويخططون لها على مدار أشهر.

يقدم موقع insider أخطاء يرتكبها الضيوف في حفلات الزفاف.

من فضلك لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة أو تنسى الرد على دعوة الحضور 

لا يشبه حفل الزفاف حفلة عادية حيث يمكنك أن ترى ما تشعر به في الصباح وتقرر وفقًا لذلك، غالبًا ما يشتمل الحدث على تقديم الطعام ، ويجب أن يعرف كل من يقدم الطعام عدد الأشخاص الذين يجب التخطيط لهم. 

 

الباعة موجودون لجعل الحدث يسير بسلاسة لا تجعل عملهم أصعب من خلال التصرف بوقاح

يبني بائعو حفلات الزفاف أعمالهم على خدمة الآخرين ، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك الاستفادة منها، لاتسىء إلى المسئول عن الطعام، أو إخبار بائع الزهور بكيفية القيام بعمله، أو إدارة منظم حفل الزفاف.

تعامل مع البائعين وكأنك تريد أن تعامل إذا كنت تعمل في وظيفة تتطلب مجهودًا بدنيًا، وغالبًا ما تكون مدفوعة الأجر.

 

تحدث إذا كنت قلقًا بشأن حضور حفل الزفاف لأي سبب من الأسباب

في بعض المواقف يحتاج ضيوف حفل الزفاف إلى أشياء معينة ليشعروا بالأمان أثناء الاحتفال بالزوجين السعداء، قد يحتاج الضيوف إلى معلومات حول إمكانية الوصول إلى المكان، وتأكيد أن الطعام لن يسبب رد فعل تحسسي أو مساحة للرضاعة الطبيعية ، أو تفاصيل حول سياسة كوفيد الخاصة بالزفاف.

إذا كنت بحاجة إلى شيء من الزوجين، فيرجى إخبارهما بلطف وتعاطف وإشعار قدر الإمكان، يريدونك أن تستمتع بوقتك قدر الإمكان، ولهذا دعوك في المقام الأول.

 

لم يختار الزوجان الهدايا لك لتتركها على الطاولة

إذا كنت لا تريد الهدية، يمكنك إعادة تدويرها في المنزل، أو اهدائها إلى شخص آخر.

أخطاء حفل زفاف الضيوف الطاولة الطعام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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