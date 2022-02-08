نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر
أعلن الأزهر الشريف، نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2022/2021.
وأتاح الأزهر الشريف، الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، برقم الجلوس، غير الرابط التالي:
https://natiga.azhar.eg/results.html
بوابة الأزهر للنتائج 2022
يمكن من خلال الطريقة التالية الحصول على النتيجة للطلاب والطالبات كاملة
- في الخطوة الأولى: يجب الدخول على بوابة الأزهر الشريف 2022
- في الخطوة الثانية: تجهيز جميع معلومات الطالب/ة بعد فتح بوابة الأزهر الإلكترونية.
-في الخطوة الثالثة: النقر على أيقونة الشهادة الإعدادية.
-في الخطوة الرابعة: تحديد السنة الدراسية وهي الصف الثالث الإعدادي.
-في الخطوة الخامسة: تحديد الفصل الدراسي الأول.
-في الخطوة السادسة: كتابة اسم الطالب رباعي.
-في الخطوة السابعة: كتابة رقم الجلوس بشكل دقيق.
-في الخطوة الثامنة: النقر على إظهار عرض النتيجة.