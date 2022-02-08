الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

الأزهر
الأزهر

أعلن الأزهر الشريف، نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية، للعام الدراسي 2022/2021.


وأتاح الأزهر الشريف، الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، برقم الجلوس، غير الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/results.html

 

بوابة الأزهر للنتائج 2022

يمكن من خلال الطريقة التالية الحصول على النتيجة للطلاب والطالبات كاملة
- في الخطوة الأولى: يجب الدخول على بوابة الأزهر الشريف 2022
- في الخطوة الثانية: تجهيز جميع معلومات الطالب/ة بعد فتح بوابة الأزهر الإلكترونية.
-في الخطوة الثالثة: النقر على أيقونة الشهادة الإعدادية.
-في الخطوة الرابعة: تحديد السنة الدراسية وهي الصف الثالث الإعدادي.
-في الخطوة الخامسة: تحديد الفصل الدراسي الأول.
-في الخطوة السادسة: كتابة اسم الطالب رباعي.
-في الخطوة السابعة: كتابة رقم الجلوس بشكل دقيق.
-في الخطوة الثامنة: النقر على إظهار عرض النتيجة.

الأزهر الشريف الابتدائية والإعدادية نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام السادس على التوالي الخط العربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط قناة أبوظبى الرياضية على اليوتيوب الناقلة لمباراة الأهلى وبالميراس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

بعد أزمة حسام حداد.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تؤكد على الالتزام بالكود الرياضى

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

حارس عقار «شقة الزمالك» يكشف سر «صناديق التخزين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف.. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

صور

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

محطة تل أبيب

المزيد

5 مراحل.. كيف اغتالت إسرائيل عناصر «فتح» في الضفة الغربية؟

فلسطين تطالب بتحقيق دولى فى مقتل 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

8 سنوات لولاية رئيس الوزراء.. إحدى لجان الكنيست تمرر مشروع قانون جديدًا