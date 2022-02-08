الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث سير بالشرقية

حادث سير
حادث سير

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، فى حادث تصادم وقع بدائرة العاشر من رمضان، بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى القريبة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم، بين سيارة نقل وميكروباص، بمحيط كوبري سيراميك العاشر من رمضان، وأسفر عنه إصابة 9 أشخاص بينهم حالات خطرة.

على الفور، دفع مرفق الإسعاف بـ 8 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سينا بالعاشر من رمضان وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق وجاري رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

9 أشخاص حادث تصادم الشرقية مدينة العاشر من رمضان

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