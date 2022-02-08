الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة هاتف خالد الغندور 4 أيام

خالد الغندور
خالد الغندور

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية الثلاثاء، بحبس متهمين بسرقة هاتف لاعب الكرة السابق خالد الغندور، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالاتجار في المخدرات.

وأمرت النيابة بإحالتهم قبل وقت سابق إلى المحاكمة بتهمة سرقة هاتف اللاعب من أعلى دائرى المعادى.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين عقب ضبطهم في واقعة السرقة، تم ضبط كمية من الهيروين بحوزتهم، وأمرت بالتحفظ عليها وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها، وحبس المتهمين. 

وأمرت جهات التحقيق بنيابة مصر القديمة في وقت سابق بإحالة المتهمين بسرقة لاعب الزمالك السابق للمحاكمة.

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على المتهمين بسرقة خالد الغندور أعلى الطريق الدائري بمصر القديمة.

ودلت التحريات أن المتهمين "أ.م" ويبلغ من العمر 25 سنة والثانى "م.س" 28 سنة، قاما بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف.

نيابة مصر القديمة الجزئية حبس سرقة كابتن خالد الغندور القبض الطريق الدائري مصر القديمة

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