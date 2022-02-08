«الدواء» تعلن فتح باب التسجيل فى ورشة العمل الخاصة بمتطلبات التصنيع الجيد

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل الخاصة بمتطلبات التصنيع الجيد لإنشاءات وتصميم مصانع مستحضرات التجميل.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الورشة تهدف إلى تقديم شرح تفصيلي لمتطلبات التصنيع الجيد لمصانع مستحضرات التجميل فيما يخص إنشاء المصنع، والتصميم، والإجراءات اللازمة لاعتماد التصميمات، وأيضا توضيح للاشتراطات الخاصة بالتهوية الجيدة والحرارة والرطوبة، ومتطلبات المنطقة النظيفة، وكيفية التحكم في دخول وخروج الأشخاص، ومكافحة القوارض والحشرات؛ طبقا لأحدث المراجع العالمية، بالإضافة إلى شرح واف للإجراءات اللازمة لاعتماد التصميمات الإنشائية.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٢/١٥ بمقر هيئة الدواء بالهرم.

ولفتت هيئة الدواء المصرية إلى أن ورشة العمل مقدمة للعاملين بقطاع توكيد الجودة والإنتاج والقطاع الهندسي بمصانع مستحضرات التجميل.

تبدأ الورشة من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة ونصف مساءً.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/٢/١٣، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

ونوهت هيئة الدواء المصرية إلى أنه يمكن التسجيل لحضور الورشة عبر الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3HBAOJC

كما يمكن الاطلاع على الأجندة عبر الضغط على الرابط التالي

https://bit.ly/3ol7csJ