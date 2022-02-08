الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ورشة عمل حول أثر متبقيات المبيدات على أهم المحاصيل الزراعية

دهند عبداللاه
دهند عبداللاه

نظم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، ورشة عمل بعنوان "أثر متبقيات المبيدات على إنتاج وتصدير أهم المحاصيل الزراعية"، لتوضيح دور المعامل في دعم القطاع الزراعي لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محليًا ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً، بحضور الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وشارك في حضور ورشة العمل العديد من شركات إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية الهامة ومنها الموالح والنباتات الطبية والعطرية، فيما ألقى خبراء المعمل عدة محاضرات تناولت دور المعمل في منظومة الصادرات، ومنهم الدكتور عماد رمضان مدير الجودة بالمعمل، والدكتورة ثناء الصاوي رئيس قسم متبقيات المبيدات، والدكتور محمد عامر نائب المدير الفني،  والدكتور طاهر قدح مدير التسويق.

من جانبها، قال الدكتورة هند عبداللاه مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية في كلمتها خلال ورشة العمل، إن الهدف من تنظيم هذه الفعاليات الاستماع إلى رؤية المنتجين والمصدرين لتطوير الخدمات التي يقدمها المعمل، ما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية، مشيرة إلى أن الشفافية في النتائج وزيادة عدد الاختبارات المعتمدة الطريق الأول لتسهيل إجراءات التحليل لخدمة الصادرات.

وأضافت «عبداللاه» أن ورشة العمل تستهدف التأكيد علي أهمية دور المعمل في تأكيد جودة المنتجات التصديرية لمختلف الأسواق الدولية، بما ينعكس على زيادة الصادرات الزراعية، وتشجيع المصدرين على التوسع في هذه الصادرات، وفقًا للمعايير الدولية والإقليمية التي تخدم المنتجات الزراعية بمختلف الأسواق.

وأوضحت أن ورشة العمل تناولت عدة محاضرات حول دور المعمل في زيادة السعة الاستيعابية لتحليل العينات وتطوير أقسام المعمل المختلفة، وتوكيد الجودة بالمعمل والخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل للعاملين في قطاع الزراعة والغذاء في مصر.

الزراعة تنظم ورشة عمل حول أثر متبقيات المبيدات على إنتاج وتصدير الانتاج

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