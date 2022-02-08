الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدبولى»: نعمل على زيادة قدرات التصنيع المحلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات وجهود توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها، خاصة المواسير، وغيرها، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة الجهود الخاصة، بزيادة حجم الإنتاج من المواسير التى يتم استخدامها فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية "مياه– صرف- غاز طبيعى"، وذلك بما يلبي الطلب المتزايد على تلك المواسير، فى ظل تنامى مشروعات قطاع التشييد والبناء، وكذا تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليًا على توفير المواد الخام الداخلة فى تصنيع المواسير، وزيادة قدرات التصنيع المحلية.

وأشار وزير البترول، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم العمل على توفير المواد الخام المطلوبة لصناعة المواسير، وكذا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، إلى جانب زيادة خطوط الإنتاج، وذلك بهدف الوفاء بالالتزامات المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فى ظل ما نشهده من طفرة كبيرة فى تنفيذ هذه المشروعات التى تتطلب مضاعفة حجم الإنتاج من مواسير البولي إيثيلين على وجه الخصوص، المستخدمة فى مشروعات مياه الشرب، أو الصرف الصحى، أو الغاز الطبيعى، منوهًا بأنه يتم أيضًا التنسيق مع الجهات المعنية لاستيراد الكميات التى قد يكون هناك احتياج إليها.

من جانبه، أكد الفريق عبدالمنعم التراس، سعي الهيئة الدائم لتلبية الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبرى، الجارى تنفيذها حاليًا، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا العمل على زيادة الكميات المصنعة من المواسير، المستخدمة فى تنفيذ هذه المشروعات، إلى جانب إقامة المزيد من خطوط الإنتاج والتوسعات فى المصانع القائمة، تلبية للطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات.

ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جهود الهيئة لزيادة حجم المنتج من مواسير البولي إيثيلين، موضحًا أنه تم التعاقد على توريد خطوط إنتاج جديدة، ليصل حجم الإنتاج إلى 79 ألف طن سنويًا نهاية العام المالى 2022 / 2023، مشيرًا إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الأخيرة إنتاج وتوريد ولحام واختبار مواسير بأقطار وضغوط مختلفة للمشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة بكميات تصل إلى 128 ألف طن.

وأشار الفريق عبدالمنعم التراس إلى أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة ومتابعة خطوط الإنتاج الخاصة بمواسير البولى إيثيلين، ومن ذلك ما يتعلق بالتغذية الآلية للخام، والتحكم فى التشغيل وجودة المنتج، ومتابعة الأعطال، والتحكم الآلى فى الضغوط لنفس القطر بدون توقف الخطوط.

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع كذلك مع المصانع التابعة للقطاع الخاص المنتجة لمواسير البولي إيثيلين، لمتابعة خطط إنتاج هذه المصانع، والمقترحات الخاصة بتوسعاتها خلال الفترة القادمة، بما يلبي الطلب المتزايد على تلك المواسير، إلى جانب العمل فى الوقت ذاته على تأمين وتوفير الاحتياجات من المواد الخام.  

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