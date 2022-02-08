اختل توازنه.. مصرع شخص سقط من أعلى سطح منزله بالعياط

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته جراء سقوطه من أعلى سطح العقار محل سكنه بقرية منشأة فاضل بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

كانت البداية بتلقي الرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بقرية منشأة فاضل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص تبين سقوطه من أعلى سطح العقار محل سكنه عقب اختلال توازنه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.