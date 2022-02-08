الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختل توازنه.. مصرع شخص سقط من أعلى سطح منزله بالعياط

جثة
جثة

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته جراء سقوطه من أعلى سطح العقار محل سكنه بقرية منشأة فاضل بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

كانت البداية بتلقي الرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بقرية منشأة فاضل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص تبين سقوطه من أعلى سطح العقار محل سكنه عقب اختلال توازنه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أعلى سطح العقار سقوط الجيزة العياط مركز شرطة العياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

شهود قضية «شقة الزمالك»: «اشتبهنا فى أثرية التحف أثناء تنفيذ الحكم»

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رياح وأمطار وصقيع على هذه المناطق

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط

إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

كمال زائف .. وغيرة مدمرة!

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

8 سنوات لولاية رئيس الوزراء.. إحدى لجان الكنيست تمرر مشروع قانون جديد

فلسطين تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس