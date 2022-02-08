الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل يكشف القيمة المالية للدعاوى التي جرى تسويتها خلال عامين

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين.

وتضمن الحصاد بالنسبة للإدارة العامة للتحكيم وتسوية المنازعات، الانتهاء الإدارة من اقتراح وإتمام التسوية والودية لعدد 13 دعوى تحكيمية استثمارية وتجارية، و14 نزاعًا استثماريًا وتجاريًا، وعرضها على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار واعتمادها جميعًا من قبل رئيس الوزراء.
وبلغت قيمة الدعاوى التحكيمية والنزاعات الاستثمارية والتجارية التي تمت تسويتها نحو 7 مليارات و852 مليونًا و547 ألف دولار، و192 مليون و200 ألف يورو، بالإضافة إلى مبلغ مليار و802 مليون و623 ألف جنيه.

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، في تصريحات سابقة له، إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة، وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

 

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