الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المرشحين للوظائف القيادية فى المدن والمراكز

محافظ قنا
محافظ قنا

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اللجنة الدائمة لاختيار المرشحين لمنصب مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، وبعضوية كل من حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم ، وناجي صلاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وهبة القاضي أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية، وأحمد عبد العاطي مدير إدارة الموارد البشرية، وصالح الخطيب مدير الشئون الإدارية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أنه تقدم للاختبارات 31 مرشحا، مؤكدًا أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط التي تسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل فضلا عن التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها ومدى إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي وكذلك تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي سوف يعمل بها.

وأضاف "الداودي" أن اللجنة وجهت عددا من الأسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات، وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات بما يحقق الأهداف التى تسعى إليها المنظومة الإدارية.

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