المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف لشريك مودة الأدهم وحنين حسام

قضت الدائرة الثانية جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، الحكم المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على "أ. س" شريك مودة الأدهم وحنين حسام، بتهمة تزوير محرر رسمي.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت بإلغاء حبس "أ. س"، وغرمته 300 ألف جنيه في قضية "مودة الأدهم وحنين حسام".

وقضت محكمة مستأنف الاقتصادية، ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم و"أ. س" وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.