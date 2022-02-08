الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رياح وأمطار وصقيع على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

أمطار
أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارا، شديد البرودة على جميع الأنحاء - يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد - ليلا.
- الظواهر الجوية:
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 16 11
وادي النطرون 18 11
طنطا 17 10
شبين الكوم 22 11
دمنهور 17 10
بلطيم 16 11
مطروح 16 10
السلوم 17 10
سيوة 19 09
بورسعيد 17 11
دمياط 18 11
الزقازيق 18 11
المنصورة 21 10
الاسماعيلية 18 10
السويس 19 12
العريش 17 10
رفح 21 10
رأس سدر 19 10
نخل 19 03
نويبع 21 15
طابا 21 13
كاترين 15 00
الطور 22 10
شرم الشيخ 25 14
الغردقة 24 13
مرسى علم 23 12
الفيوم 18 09
بني سويف 19 08
المنيا 19 06
أسيوط 19 07
سوهاج 20 08
قنا 23 08
الأقصر 24 08
أسوان 25 09
إدفو 25 09
أبو سمبل 25 09
الوادي الجديد 24 07
شلاتين 26 13
أبو رماد 25 13
حلايب 23 14
رأس حدربة 23 14

الأرصاد الجوية طقس اليوم الأرصاد طقس الغد

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

فى لفته إنسانية جديدة.. الرئيس السيسي يستجيب لمناشدة مواطن يعول 3 أبناء مرضى ويوجه بتوفير الدعم لهم

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس فقط

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم خزان مياه في بلدة شرقي نابلس

زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى الخليج.. التوقيت والرسائل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال