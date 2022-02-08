الأردن يتسلم 1.3 مليون جرعة تطعيم لشلل الأطفال من «اليونيسيف»

أعلن الأردن تسلمه 1.3 مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وأجهزة لحفظ ونقل اللقاح، ضمن الدعم المقدم من اليونيسيف للبرنامج الوطني للتطعيم لدى الأطفال والأمهات، والذي تنفذه الوزارة في المراكز الصحية ومواقع تقديم الخدمة الصحية للحد من انتشار الأمراض بين جميع الأطفال في المملكة مجانا.

و قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأردنية رائد الشبول، إن الوزارة تثمن الشراكة الحقيقية مع منظمة اليونيسف، ودعمها المتواصل لبرنامج التطعيم الوطني الذي أسهم في رفع القدرات والوصول للتغطية الصحية اللازمة بالمطاعيم لجميع الأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين، ومن على أرض المملكة، للحفاظ على صحة أطفالنا والحد من انتشار الأمراض، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

وأوضح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأردنية، أن الدعم يشمل مليون و300 ألف جرعة فموية من تطعيم شلل الأطفال، و4 غرف تبريد، و150 ثلاجة، و1000 جهاز مراقبة حرارة لقياس سلسلة التبريد، و10 "فريزرات"، لتعزيز السعة التخزينية وتوفير المطاعيم في المراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف "الشبول" إن دعم اليونيسف سيسهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وسيوزع على المستشفيات ومواقع تقديم الخدمة الصحية في مديريات الشؤون الصحية في المحافظات والألوية، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني للتطعيم أسهم في الوصول إلى أهدافه المطلوبة في حماية الأطفال من الأمراض الخطيرة، خاصة ما يتعلق بإدخال مطاعيم جديدة مثل المكورات الرئوية.

من جهتها، أكدت ممثلة "اليونيسف" في الأردن، تانيا شابويزات، إن المنظمة ملتزمة بدعم الحكومة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة كل طفل في الأردن من خلال التطعيم الروتيني، حيث تعد سلسلة التبريد حجر الأساس لجميع حملات التطعيم.

وبينت أن سلسلة التبريد المعمول بها في حفظ المطاعيم ضمان أساسي لسلامة التخزين والنقل الآمن للمطاعيم، مؤكدة ضرورة تخزين المطاعيم ضمن درجة حرارة محددة بدءا من تصنيعها وحتى إعطاء المطعوم، لأن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة تتسبب في القضاء على فاعلية المطاعيم وفقدانه القدرة على الحماية من المرض.

