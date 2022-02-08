الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: حريصون على دعم التعاون مع بلجيكا

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب

بحث المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع فرانسوا كورنيه، سفير بلجيكا في مصر، فرص جذب الاستثمارات البلجيكية إلى مصر، وتعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والإنشاءات، ومواد البناء.
ولفت “عبدالوهاب”، في بيان اليوم، إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم التعاون الاستثماري وفرص تعزيزه بين البلدين الصديقين، بحيث يتناسب حجم الاستثمارات البلجيكية مع عمق العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أنه تم التباحث حول فرص مشاركة الشركات البلجيكية في مشروعات تخدم زيادة فرص التصدير إلى إفريقيا.
وناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المؤسسي مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ بهدف متابعة وتسهيل تنفيذ الاستثمارات والمشروعات القائمة والجديدة بالدولتين وحل تحديات المستثمرين ووضع الوسائل والآليات اللازمة لتشجيع وزيادة الاستثمار في البلدين، وذلك من خلال تكثيف اللقاءات الثنائية مع الشركات البلجيكية المهتمة بالاستثمار في مصر.
من جانبه، أكد السفير البلجيكي بالقاهرة، حرص حكومته على تفعيل التعاون الاقتصادي مع مصر وزيادة تواجد الشركات البلجيكية بها في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين، مثمنًا في ذات السياق الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرًا، والنتائج الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري.

هيئة الاستثمار الاستثمارات البلجيكية مصر بلجيكا

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