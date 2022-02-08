قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 16364 قضية خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، أسفرت عن ضبط 8182 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات التى شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 3473 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3391 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 1318 قضية تموينية متنوعة.