الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 16364 قضية خلال 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، أسفرت عن ضبط 8182 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الحملات التى شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 3473 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3391 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

كما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 1318 قضية تموينية متنوعة.

الامن الاقتصادي قطاع الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريًا من منازلهم

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

«طلعوني».. والد ريان يكشف آخر كلمات «طفل البئر»

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

صحيفة عمانية: القضية الفلسطينية المحرك الأساسي للأزمات بالمنطقة

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس