الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تبدأ تنفيذ قانون بالسجن المؤبد لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال

فياتشيسلاف فولودين
فياتشيسلاف فولودين

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي "مجلس النواب" فياتشيسلاف فولودين، أن القانون المتعلق بالسجن المؤبد لمرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال دخل حيز التنفيذ.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، على قناته في  تطبيق "تلجرام"، اليوم الثلاثاء: "إن العقوبة ستطال أولئك الذين أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضد قاصرين، أو ارتكبوها ضد طفلين أو أكثر"، لافتا إلى وجود ثغرات كثيرة في التشريعات يتوجب مواصلة العمل لاحقا بشأنها.
وأضاف "فولودين": "أنه على يقين بضرورة معاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال بأقسى ما يمكن، حتى لو تم ارتكاب الجريمة لأول مرة". 

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في 28 يناير الماضي، قانونًا ينص على السجن مدى الحياة لأولئك الذين يعتدون أكثر من مرة جنسيًا على الأطفال.

وستُفرض هذه العقوبة على مرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما (في السابق حتى سن 14)، وفي الحالات التي يكون فيها الضحايا طفلين أو أكثر، وفي الحالات التي تنطوي على ارتكاب جريمة خطيرة أخرى أو خطيرة بشكل خاص.

يُذكر أن مبادرة تشديد هذه العقوبة طرحت على مجلس الدوما في شهر سبتمبر من العام الماضي، بعد المأساة التي وقعت في مدينة "كيسيليفسك" بمقاطعة "كيميروفو"، حيث قام فيكتور بيسترنيكوف البالغ من العمر 41 عاما، والذي أدين سابقا بالاعتداء الجنسي على الأطفال، باغتصاب وقتل تلميذتين في العاشرة من العمر.

موسكو الجرائم الجنسية روسيا

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