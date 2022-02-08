إحالة 95 من العاملين بالمنشآت الحكومية في البحيرة للتحقيق

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية أسفرت عن إحالة ٥٧ من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني، و١٠ من العاملين بالوحدات الصحية والمصالح الحكومية بشبراخيت بقرى (اورين - محلة فرنوى - الربدان) للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانوني.

كما تم ٢٨ من العاملين بالمنشآت الحكومية بالرحمانية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين، وجارٍ العرض على الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.