2 مارس.. انطلاق الملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بالأوبرا

يستعد الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير لافتتاح دورته الخامسة، التي تقام فى الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل، في قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية.

وعن دورة الملتقى الجديدة، يقول الكاتب الساخر عماد جمعة، مؤسس ومدير الملتقى، إنها ستكون متميزة وتستكمل مسيرة الملتقى التى انطلقت في عام 2017، من قاعة بوشهري بدولة الكويت الشقيقة، حيث تحتفي الدورة الخامسة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، برائد الكاريكاتير الفنان الكبير "الكسندر صاروخان".

وأوضح الكاتب الساخر عماد جمعة، أن الدورة الخامسة للملتقى تشتمل على محورين، الأول هو عمل بورتريهات لضيف الشرف الكسندر صاروخان، الذي قدم للكاريكاتير المصري والعربي إنتاجا كاريكاتيريا غزيرًا طوال نصف قرن تقريبًا، والمجال مفتوح لكل الفنانين للمشاركة في هذا المحور، على أن تكون البورتريهات حديثة ولم تعرض من قبل وخاصة بالملتقى.

وأضاف مؤسس ومدير الملتقى، أن المحور الثانى عن التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، الخطر الذي يهدد البشرية والعالم، ويتبنى الملتقى هذا المحور ليؤكد على أن الكاريكاتير في خدمة الإنسانية والمجتمع العالمى، وأن رسام الكاريكاتير قادرًا بريشته وأفكاره على التعبير عن خطورة التغيرات المناخية التى أصبحت تهدد الكرة الأرضية، وتنذر باختفاء مدن بأكملها حول العالم، والذى نبهت الدولة المصرية منذ فترة طويلة إلى هذا الخطر الداهم، وسوف تستقبل إدارة الملتقى المشاركات في المحورين حتى العشرين من شهر فبراير الجاري.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولى أقيمت في الكويت بقاعة بوشهرى للفنون، والدورة الثانية أقيمت في مصر بالجريك كامبس بالجامعة الأمريكية، والدورة الثالثة بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية وتم تكريم عددًا من رواد الكاريكاتير في مصر العالم العربي.

وأقيمت الدورة الرابعة بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمشاركة 150 فنانًا عربيًا يمثلون جميع الدول العربية للمرة الأولى.