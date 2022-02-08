الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكان» تعلن موعد تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً بالقاهرة الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 13/2/2022، وحتى يوم الثلاثاء 1/3/2022، في تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بحي الأوركيد "الألف فدان سابقاً" منطقة 5 بالقاهرة الجديدة.

وفي بيان لوزارة الإسكان، اليوم، أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الحضور شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام بعد سداد المستحقات المالية المطلوبة، مضيفا أنه سيتم تسليم القطع من 1 : 10، يوم الأحد 13/2/2022، والقطع من 11 : 20، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 21 : 30، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 31 : 40، يوم الأربعاء 16/2/2022، والقطع من 41 : 50، يوم الخميس 17/2/2022.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 51 : 60، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من  61 : 70، يوم الإثنين 21/2/2022، والقطع من 71 : 80، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 81 : 90، يوم الأربعاء 23/2/2022، والقطع من 91 : 100، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 101 : 110، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 111 : 120، يوم الإثنين 28/2/2022، والقطع من 121 : 130، يوم الثلاثاء 1/3/2022.

وفي نفس السياق، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة " غرب أسيوط "، سيبدأ يوم الثلاثاء 1/3/2022، وحتى يوم الخميس 10/3/2022، في تسليم وحدات مشروع سكن مصر بالمدينة، والمخصصة بالقرعة العلنية والحجز الإلكتروني "on line".

وأوضح المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الثلاثاء 1/3/2022، ووحدات العمارة 2، يوم الأربعاء 2/3/2022، ووحدات العمارتين 3 و 4، يوم الخميس 3/3/2022، ووحدات العمارتين 5 و 6، يوم الأحد 6/3/2022.

وأضاف المهندس ياسر عبدالله، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام ( 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 )، يوم الإثنين 7/3/2022، ووحدات العمارات أرقام ( 14 – 15 – 16 – 17 – 18 )، يوم الثلاثاء 8/3/2022، وتخصيص يومي الأربعاء 9/3/2022، والخميس 10/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأشار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، إلى أن المستندات المطلوبة عند الاستلام تتضمن: ( صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة - إيصال سداد دفعة الاستلام – إيصال سداد بقيمة 5% وديعة الصيانة - خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة)، كما يصرح لمالك الوحدة في حالة عدم التمكن من الحضور إيفاد من ينوب عنه بالاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا منطقة 5 بالقاهرة الجديدة

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وائل لطفي

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