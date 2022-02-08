الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة سائق توفي في حادث الطريق الأوسطي بالجيزة

تصادم
تصادم

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، التصريح بدفن جثة سائق سيارة «ميكروباص»، إثر وقوع حادث تصادم سيارته بأخرى ملاكي بالطريق الدائري الأوسطي اتجاه أكتوبر.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري الأوسطي اتجاه أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي مما تسبب في مصرع "محمد ج ف س" 29 سنة، قائد السيارة الميكروباص، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى البدرشين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة العامة في الجيزة حادث سيارة ميكروباص سائق جثة التصريح بدفن اتجاه أكتوبر

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