غدًا.. الصحة العالمية تستعرض مستجدات كورونا فى الشرق الأوسط

يعقد المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، غدا الأربعاء، مؤتمرا صحفيا عن بُعد، حول وضع فيروس كورونا كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على العمل المشترك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لإشراك المجتمعات على المستوى القطري لإنهاء الجائحة.

وأشارت إلى أنه يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، محمد شفيق المستشار الإقليمي للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.