غدا.. عرض مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» لدينا الشربيني و ياسمين رئيس بالرياض

ينطلق غدا العرض المسرحي الجديد "أحفاد ريا وسكينة"، للنجمتين دينا الشربيني وياسمين رئيس على مسرح البوليفارد بالسعودية وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وانتهى نجوم المسرحية أمس من البروفة العامة على المسرح استعدادا لعرضها في الفترة من 9 فبراير إلى 12 فبراير الجاري.

وسافر نجوم العمل إلى المملكة العربية السعودية أول أمس، وتعد مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" التجربة الأولى لكل من ياسمين رئيس و دينا الشربيني في المسرح، وحصلت الأخيرة على إجازة لمدة 10 أيام من تصوير المسلسل الدرامي الجديد "المشوار" والذي يجمعها بالفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة للعرض عددا من "البوسترات" الدعائية له، وبشكل منفرد لكل بطل من أبطال المسرحية فيما ضم "البوستر" الرسمي جميع الأبطال،وشهدت الفترة الماضية بروفات مكثفة لأبطال المسرحية على احد المسارح الخاصة بمنطقة مدينة نصر.

وعلمت "الدستور" أن الشركة المنتجة للعرض المسرحي "أحفاد ريا وسكينة" تفكر في تقديم العرض في مصر خلال موسم عيد الفطر المقبل.

و تقدم ياسمين رئيس من خلال المسرحية شخصية بوسي شوكت لاظلو، التي تنتقل من حياة الترف والرفاهية و التسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي كل من محمد أسامة أوس أوس، و بيومي فؤاد، و لبنى ونس، وعلاء زينهم وعدد آخر من نجوم الفن، والمسرحية من تأليف أحمد شاكر و مصطفى حسني، و إنتاج أحمد خالد موسى و ريمون رمسيس، و إشراف فني المخرج هادي الباجوري، و من إخراج سامح بسيوني.