الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الدفاع الفرنسية: الحوار مع روسيا يجب ألا يقود إلى إضعاف أوروبا

فلورانس بارلي
فلورانس بارلي

حذرت وزيرة الجيوش (الدفاع) الفرنسية فلورانس بارلي، اليوم الإثنين، من خطورة أن يقود حوار الدول الأوروبية مع روسيا إلى "إضعاف" بعض هذه الدول.

وفي كلمة أمام نواب البرلمان الأوروبي علقت بارلي على موقف باريس من مسألة الحوار مع موسكو، قائلة: "يجب أن نسترشد دوما بمصالحنا في مجال الأمن. يمكننا تفهّم رغبة روسيا في جعل قواعد تعايشها مع الناتو والاتحاد الأوروبي أكثر وضوحا، لكن لا يمكننا أن نسمح بأن يقود هذا الحوار الضروري مع روسيا إلى إضعاف عدد من الدول الأوروبية. لا يمكننا أن نسمح بتقويض أمن بولندا أو دول البلطيق".

وتابعت الوزيرة: "علينا أيضا أن نضمن أيضا سماع صوت أوروبا لدى مناقشة المواضيع المتعلقة بالأسلحة الاستراتيجية والحد من التسلح التقليدي والنووي على السواء"، مضيفة أن هذه المواضيع يجب أن تتم مناقشتها بكامل الشفافية وفي تنسيق تام مع حلف الناتو.

وعلى صعيد آخر، سجلت فرنسا 242 ألفًا و349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت البلاد 355 وفاة جديدة جراء الوباء، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم.

وسجلت فرنسا أعلى حصيلة إصابات في البلاد يوم 25 يناير، بواقع 503 آلاف و349 إصابة، وأعلى حصيلة وفيات يوم 15 إبريل 2020 ، بواقع ألف و438 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 20 مليونًا و517 ألفًا و50 إصابة، والوفيات إلى 133 ألفًا و202.

وأظهرت بيانات "جونز هوبكنز" الأمريكية أيضًا أنه تم إعطاء 139 مليونًا و804 آلاف و600 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن. 

وتلقى 51 مليونًا و597 ألفًا و756 من السكان تطعيمًا كاملًا حتى الآن، بواقع 76.94%.

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