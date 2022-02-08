الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النجارى: مشاركة مصر فى منتدى سان بطرسبورج تظهر الإمكانيات الاقتصادية والسياحية

نزيه النجاري سفير
نزيه النجاري سفير مصر في موسكو

قال نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، إن مشاركة مصر كضيف شرف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 في نسخته الـ"25" والمقامة في روسيا في الفترة من 15 إلى 18 يونيو، سوف يعزز التعاون الثنائي بين البلدين ويظهر الإمكانيات المصرية في مجالات الاستثمار والسياحة ومختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

وتابع النجاري خلال لقائه مع ألكسندر ستوغليف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة “روسكونغرس” التي ستنظم المنتدى: إن الجانبين سوف  يدرسان ويدعمان الأعمال المشتركة التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا.

وبدوره، أشار ألكسندر ستوجليف إلى أن “مصر بذلت جهودًا كبيرة في إعداد منصة العرض، وبرنامج الأعمال، وكذلك البرنامج الثقافي”.

وتابع: “هذا العام، لن يستضيف المنتدى فقط ممثلين عن الوكالات الحكومية ومجتمعات الأعمال والخبراء. لقد عملنا على تطوير برامج الشباب من خلال شبكة روسكونغرس ويمكننا الآن أن نقول بأمان أننا نقدم خدماتنا لجميع الفئات العمرية، من الشباب من الأطفال المشاركين في برنامج بوينت جونيور  إلى قادة الأعمال ورجال الأعمال المشاركين في فريندس فور ليدرشيب جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الأكاديميين الشباب".

جدير بالذكر أن الجناح الوطني لمصر في المنتدى سوف تبلغ مساحته الإجمالية 506 أمتار مربعة.

يأتي هذا فيما استقبل  نزيه النجاري،  السفير فلاديمير سافرونكوف ممثل روسيا في الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وخلال اللقاء، تم تبادل الآراء بشأن مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود التي تقوم بها الرباعية الدولية.

وتناول اللقاء جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وأهمية تكثيف التنسيق بين مصر وروسيا اتصالا بجهود تحريك العملية السياسية في إطار العمل على تحقيق حل الدولتين. 

 

نزيه النجاري نزيه النجاري السفير المصري الجديد في روسيا وكالة تاس وكالة تاس الروسية منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

اكتشاف مذهل.. العثور على تمثال مصرى قديم مصنوع من البرونز فى سقارة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟