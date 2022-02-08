النجارى: مشاركة مصر فى منتدى سان بطرسبورج تظهر الإمكانيات الاقتصادية والسياحية

قال نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو، إن مشاركة مصر كضيف شرف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2022 في نسخته الـ"25" والمقامة في روسيا في الفترة من 15 إلى 18 يونيو، سوف يعزز التعاون الثنائي بين البلدين ويظهر الإمكانيات المصرية في مجالات الاستثمار والسياحة ومختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

وتابع النجاري خلال لقائه مع ألكسندر ستوغليف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة “روسكونغرس” التي ستنظم المنتدى: إن الجانبين سوف يدرسان ويدعمان الأعمال المشتركة التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا.

وبدوره، أشار ألكسندر ستوجليف إلى أن “مصر بذلت جهودًا كبيرة في إعداد منصة العرض، وبرنامج الأعمال، وكذلك البرنامج الثقافي”.

وتابع: “هذا العام، لن يستضيف المنتدى فقط ممثلين عن الوكالات الحكومية ومجتمعات الأعمال والخبراء. لقد عملنا على تطوير برامج الشباب من خلال شبكة روسكونغرس ويمكننا الآن أن نقول بأمان أننا نقدم خدماتنا لجميع الفئات العمرية، من الشباب من الأطفال المشاركين في برنامج بوينت جونيور إلى قادة الأعمال ورجال الأعمال المشاركين في فريندس فور ليدرشيب جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الأكاديميين الشباب".

جدير بالذكر أن الجناح الوطني لمصر في المنتدى سوف تبلغ مساحته الإجمالية 506 أمتار مربعة.

يأتي هذا فيما استقبل نزيه النجاري، السفير فلاديمير سافرونكوف ممثل روسيا في الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وخلال اللقاء، تم تبادل الآراء بشأن مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود التي تقوم بها الرباعية الدولية.

وتناول اللقاء جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وأهمية تكثيف التنسيق بين مصر وروسيا اتصالا بجهود تحريك العملية السياسية في إطار العمل على تحقيق حل الدولتين.