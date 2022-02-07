الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الخميس.. وزارة السياحة تبدأ في مراجعة ملفات الشركات استعدادا لموسم العمرة

رحلات العمرة
رحلات العمرة

تبدأ وزارة السياحة والآثار في مراجعة ملفات العمرة لشركات السياحة، اعتباراً من يوم الخميس 10 فبراير في إطار الاستعداد لبدا موسم العمرة.

وطالبت غرفة شركات السياحة من الشركات بسرعة تقديم الضمانة المالية (خطاب الضمان أو الشيك النقدي مقبول الدفع) وإيصالات سداد فئات الرسوم الواردة بضوابط وزارة السياحة والآثار لتنظيم عمل الشركات برحلات العمرة إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة، وتعتبر تامين مؤقت بمبلغ مليوني جنيه من بينها 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والاثار، ومليون وتسعمائة ألف جنيه لصالح غرفة شركات السياحة بموجب شيك بنكي، ويجوز للشركات استرداد مبلغ التامين في نهاية الموسم بشرط عدم وجود أي شكاوى ضد الشركة ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ انتهاء الموسم.

كما طالبت الغرفة من الشركات بسرعة رفع العقد المفعل من وزارة الحج والعمرة السعودية على البوابة المصرية للعمرة لسرعة تفعيل البوابة المصرية للعمرة لمراجعة ملفات العمرة.

وزارة السياحة والآثار العمرة شركات السياحة موسم العمرة غرفة شركات السياحة رحلات العمرة

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وائل لطفي

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