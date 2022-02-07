الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الليبى: 7 قدموا ملفاتهم للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة

رئيس البرلمان الليبي
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح اليوم، تقدم 7 مرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة.

وقال «صالح» في كلمة له خلال جلسة عقدت بمقر المجلس في طبرق، إن سبعة أسماء قدمت ملفاتهم للترشح لرئاسة الحكومة.

وأوضح أن من بين الملفات 5 ملفات غير مستوفية للشروط وتم استبعادها، وملفين مستوفية الشروط وهما فتحي باشاغا وخليفة البيباص.

وأضاف أن هناك حديث عن إعلان انسحاب أحمد معيتيق من سباق الترشح، ولكن لا يوجد بيان مكتوب بالخصوص.

وأعلن المرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، اليوم، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة.

وقال خلال جلسة البرلمان الليبي المنعقدة في طبرق "أتنازل عن أي حصانة قانونية لي ولزملائي في الوزارة لصالح مساءلة السلطة القضائية بشأن أي اتهام".

وأضاف أنه لا يمكن لسلطة أن تحاسب الفساد وهي تمارس الفساد"، في إشارة ضمنية لحكومة عبد الحميد الدبيبة الحالية.

 

رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ملفات المترشحين الحكومة الجديدة فتحى باشاغا خارطة الطريق

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