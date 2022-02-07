شرم الشيخ «جاهزة» لاستضافة مؤتمر البنك الإسلامي

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جاهزية مدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 وتنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر.

وأكد المحافظ أن المحافظة شبه انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر، مشيرا إلى أن شرم الشيخ تتمتع بسياحة المؤتمرات الدولية، حيث تستضيف أكبر وأضخم المؤتمرات التي نظمتها الدولة خلال الفترة الماضية لما تمتلكه جنوب سيناء من إمكانيات هائلة خاصة مدينة شرم الشيخ التي تمتلك من الإمكانيات والكوادر ذوي الخبرات ما يؤهلها لاستضافة مؤتمرات دولية ضخمة.

وأضاف المحافظ أن المؤتمرات التي تستضيفها المحافظة أو تقوم بتظيمها قوبل بإشادة كبيرة.

جاء ذلك على هامش لقاء المحافظ اليوم في لجنة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية برئاسة السفير هشام بدر مساعد وزيرالخارجية، وذلك بمدينة شرم الشيخ لبحث الاستعدادات الخاصة بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 وتنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر.