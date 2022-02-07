العملة المشفرة بتكوين تسجل أعلى مستوى فى 4 أسابيع

قفزت العملة المشفرة بتكوين إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع، اليوم الإثنين، مواصلة الصعود للجلسة الثانية على التوالي.

وأرجع محللون ذلك جزئيا إلى عوامل فنية مثل تسوية بعض المراكز المدينة التي كانت دفعتها إلى اتجاه نزولي استمر ثلاثة أشهر.

وسجلت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، 44 ألفا و347.65 دولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف يناير.

ومنذ هوت إلى أضعف مستوى في ستة أشهر في 24 يناير، سجلت بتكوين مكاسب بحوالي 35 في المئة.

ولامست الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 3170 دولارا.