الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة ميدانية لوكيل زراعة الفيوم بمركز إبشواى

جوله ميدانية لوكيل
جوله ميدانية لوكيل وزارة الزراعه بالفيوم بمركز ابشواي على جم

قام الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، بجولة ميدانية على الجمعية الزراعية بقرية شكشوك التابعة لمركز إبشواي بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لمتابعة عملية صرف الأسمدة بنظام كارت الفلاح وفحص المحاصيل الشتوية القائمة. 

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رافقه في الجولة المهندس محسن معبد حسن، مسئول منظومة كارت الفلاح بالمديرية بحضور المهندس أحمد فاروق.

 

تأتي تلك الجولة التي شهدتها جمعية شكشوك، في إطار حملات متابعة منظومة كارت الفلاح، وعملية صرف الأسمدة بالجمعية، واستكمالاً لعمل لجان المرور على الجمعيات الزراعية.

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بدأت الجولة التفقدية بمتابعة سير عمل الجمعية الزراعية، للتأكد من تسليم كافة المزارعين إيصالات توريد الخزينة، علاوة على مراجعة دفاتر الجمعية، للتأكد من توفير الأسمدة للمزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح، والأمر عينه بالنسبة لمبيدات دودة الحشد الخريفية التي وفرتها الوزارة وضبط منظومة صرف الأسمدة ووصولها لمستحقيها وإدخال باقي الأسماء على المنظومة.

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وأثناء الجولة قام وكيل الوزارة بتوعية المزارعين بكيفية المكافحة، والتأكد من وجود المبيدات الموصي بها من وزارة الزراعة ودار حوار ونقاش حول مشاكلهم وإيجاد حلول ملائمة لها.

وبعد ذلك  تفقد إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية وعقد لقاء بالعاملين بالإرشاد الزراعى بحضور المهندس نصر محمود، مدير عام الشئون الزراعية بإدارة الإرشاد الزراعى والمهندس زاينهم عاشور، مدير عام الإرشاد الزراعى بالفيوم، وفاطمة جاد، مسئول الإعلام بالمديرية، وسوزان مسئول العلاقات العامة ومهندسين ومهندسات إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية.

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يأتى ذلك ضمن الجولات التى يقوم بها وكيل الوزارة لإدارات المديرية للوقوف على أهم المشكلات التى تواجه الإدارات والعمل على حلها وكانت التوصيات التى تمت خلال اللقاء هي أولا تشكيل لجنة لفتح المدشة الخاصة بإدارة الإرشاد والعمل على تطوير أدائها، ثانيا عمل قاعدة بيانات زراعية إلكترونية لتوزيعها على الإدارات الزراعية بالمراكز وكذلك الجمعيات الزراعية لخدمة المزارع لسهولة حصول المزارع على أحدث المعلومات الزراعية، ثالثا تطوير وحدة الصناعات الغذائية بإضافة بعض المشروعات الجديدة إليها، رابعا دعم إدارة الإرشاد بجهاز كمبيوتر.

جولة ميدانية لوكيل وزارة الزراعه بالفيوم جمعية شكشوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

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