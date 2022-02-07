الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية ورئيس «الدراويش» يبحثان الملفات الهامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الإثنين، المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي .
 
وذلك في إطار الدعم الدائم من محافظة الإسماعيلية للنادي الإسماعيلي، لعودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمسار الصحيح، كأحد الفرق المصرية صاحبة التاريخ المشرف والريادة عربيا وأفريقيا.
 


حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص النادي الإسماعيلي وجماهيره، سواء ملف التعاقدات التي أبرمها مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تدعيما للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ونتائج الفريق فى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وموقفة فى مسابقة الدوري الممتاز، علاوة علي مناقشة ملف النادي الإسماعيلي الاجتماعي. 
 
وخلال اللقاء أكد محافظ الاسماعيلية  أهمية النادي الإسماعيلي لمواطني الإسماعيلية، باعتباره أحد أهم مصادر الفخر والسعادة لكل فرد على أرض الإسماعيلية، علاوة على محبيه في كافة أرجاء مصر، مبديا سعادته بنتائج الفريق الأخيرة ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، متمنيا استمرار تلك الطفرة في مسابقة الدوري الممتاز.
 


كما أعرب «بشارة» عن تقديره لمجهودات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الحالي، في تدعيم الفريق بالكثير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، متمنيا التوفيق للفريق خلال الفترة القادمة واحتلال مركز متقدم فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بما يتناسب مع مكانة وتاريخ الدراويش، ويرضى جماهير الفريق العريضة داخل الإسماعيلية وخارجها.
 
مختتما، أن محافظة الإسماعيلية بكافة أجهزتها التنفيذية خلف النادي الإسماعيلي وجماهيره،  وداعمة لكافة مجالس إدارات النادي الإسماعيلي ، بما يضمن استمرار انتصارات الفريق وعودته لمنصات التتويج.
 


ومن جانبه، وجّه المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشكر للواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على دعم النادي خلال الفترة العصيبة الماضية، وحرصه على زيارة النادي ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى.
 
كما أهدى رئيس النادي الإسماعيلي درع النادي،  لمحافظ الإسماعيلية تقديرا لدعمه الدائم للنادي الإسماعيلي وجماهيره على مدار الفترة الماضية.

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