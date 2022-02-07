الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا بالدول العربية.. الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات خلال 24 ساعة

كورونا بالدول العربية
كورونا بالدول العربية

سجل عدد من الدول العربية، اليوم الإثنين، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 21626 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمملكة إلى مليون و351 ألفا و 733 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان شفاء 8170 حالة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 193 ألفا و 135 حالة ، بالإضافة لتسجيل 27 حالة وفاة ، ليصل مجموع الوفيات إلى 13347 حالة.

وأشارت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4616630، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4276053.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 4294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 583 ألفا و 113 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أنه تم تسجيل 5022 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 527 ألفا و904 حالات ، مشيرة إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 5ر90%، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة 2511 حالة.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، عن تسجيل 15 وفاة و7931 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و8010 حالات تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية - في بيان - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم، عن تسجيل 721 إصابة بفيروس كورونا، وتعافي 2712 شخصا، بالإضافة لتسجيل 24 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 540 مريضا للشفاء، وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 258 ألفا و478حالة، بينما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 172ألفا و81 مصابا والعدد الإجمالي للوفيات 6654 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 6351 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 978 ألفا و 125 حالة، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة.

الأردن كورونا فيروس الدول العربية الصحة

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وائل لطفي

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