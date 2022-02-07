الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «نصاب التبرعات» فى قبضة أجهزة الأمن

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واستخدامها فى جمع تبرعات من المواطنين بزعم مساعدة المصريين المحتجزين على ذمة قضايا خارج البلاد.

بالفحص وتكثيف التحريات أمكن تحديد القائم على الصفحة المشار إليها (حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية – مقيم بالشرقية)، وأن المذكور يمارس نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشائه الصفحة المشار إليها ..حيث تمكن من خلال ذلك الأسلوب الاحتيالي من الاستيلاء على مبالغ مالية تم إرسالها من المواطنين عبر محافظ إلكترونية لخطوط هواتف ببيانات وهمية تبين بالفحص الفنى أنها خاصة بالمتهم المذكور.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (2 هاتف محمول – جهاز كمبيوتر "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بعدد من المحافظ الإلكترونية الخاصة بالنشاط الإجرامي المشار إليه – عدد آخر من الصفحات خاصة بأسلوب احتيالي آخر يقوم بممارسته وهو أسلوب النصب والاحتيال بادعاء العلم بالسحر والشعوذة – العديد من المحادثات والمراسلات بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامي")، بمواجهة المتهم أقر بممارسته نشاط إجرامي على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن أحد الأشخاص النصب والاحتيال التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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