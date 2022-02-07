الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس موظف بتهمة التعدى على جاره فى التجمع الخامس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، حبس شخص تعدى بالضرب على جاره فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ودلت التحقيقات الأولية بأن المتهم «وائل م.» موظف بشركة، قام بالتعدي على جاره بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما، وأقر المتهم بأن المجني عليه دائم التعدى على أطفاله ومنعهم من اللهو بمدخل العقار.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع، من شخص يتهم جاره بالتعدي عليه بآلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم ولهو الأطفال وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

شرطة القاهرة الجديدة مشاجرة قاضي المعارضات موظف

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