«ابن الشركة».. كيفية تعزيز الولاء الوظيفى عند العاملين

"ابن الشركة".. تعتبر من الجمل التي تتردد في الكثير من المؤسسات وأماكن العمل، فقد حذر خبراء التنمية البشرية بموقع " hrmorning" أن ولاء الموظف في خطر، حيث تريد الشركات الأخرى في استقطاب الموظفين من الشركات الأخرى، الأمر الذي يدفع البعض كيفية تعزيز الولاء عند الموظفين.

نظرًا لأن المزيد من الشركات تقدم العمل عن بُعد، والموظفون يريدون ذلك، فأصبح الولاء الوظيفي من الأمور التي باتت تهدد الكمثير من الشركات، فيما يلي أفضل الممارسات لتعزيز ولاء الموظفين.

تطبيق نظرية التحدي:

يهتم أصحاب الأداء الأفضل بالتحدي، حيث أكد جيف هايمان، كبير مسؤولي المواهب في Strong Suite Executive Search ، في بحث في كلية الإدارة في جامعة نورث وسترن، أن تحدى الموظفين بعضهم البعض يساهم في تعزيز فكرة الولاء لدى المؤسسة.

ضع مسارًا وظيفيًا مستقيمًا:

لا يتبع أصحاب الأداء الأفضل نفس المسار لمعظم المسارات الوظيفية المقصودة للشركات فهم أعلى وأسرع. لذلك إذا كنت تريد أن تجعلهم سعداء، فأنت بحاجة إلى مساعدتهم على الارتقاء ماليًا وإجتماعيًا، الأمر الذي يجعلهم متميزين في عيون المنافسين لديك.

كما أن على أصحاب الشركات وضع سبل النجاح متاحة للموظفين، مع الشفافية والإجابة على كافة التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين، فهذا يساهم في تعزيز الولاء الوظيفي وزيادة شعور الموظف بجملة "ابن الشركة" وأنه شريك بالنجاح.

ضعهم في المكان المناسب:

أصحاب الأداء الأفضل ليسوا محصنين ضد السمية في مكان العمل، حيث يمكن للأشخاص السلبيين والأداء الضعيف أن يخفضوا معنويات الموظفين وأدائهم لذا عليك وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

كما أنه لابد من عدم تعيين موظفين سامين أو تركهم في مناصب قيادية، حتى لا يكونوا أصحاب تاثير قوي على الأشخاص الجيدين، فالعامل الأكثر خطورة هو العامل الذي يتمتع بأي نوع من السلطة.