الاستئناف تفحص ملف مسجل خطر يتاجر فى الاستروكس والأسلحة بالبساتين

تسلمت نيابة الاستئناف ملف إحالة مسجل خطر لاتهامه بحيازة مواد مخدرة «استروكس» بقصد الاتجار متخذا من دائرة قسم شرطة البساتين مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي لتحديد جلسة عاجلة.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم وشهرته "تيتو" 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وبحوزته "فرد خرطوش، طلقتان لذات العيار، كمية من مخدر الاستروكس، هاتف محمول، مبلغ مالى".

وبمواجهته اعترف بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي أمرت بقرارها المتقدم.