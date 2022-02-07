الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل: فقدنا 200 قاض بسبب كورونا

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

أصدرت وزارة العدل، كتابا يتضمن إنجازات قطاعاتها المختلفة على مدار عامي 2020 و2021.

وقال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن الإنجازات التي حققتها وزارة العدل وقطاعاتها وملحقاتها جاءت رغم فقدان 200 قاض، صعدت أرواحهم إلى السماء، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.

وعن نقل الموظفين للعاصمة الادارية، أضاف الوزير في تصريحات صحفية أنه سيتم تباعا نقل 1600 موظف إلى مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ابتداء من النصف الثاني لعام 2022ـ وانتهت الوزارة من تدريبهم وتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية.

وأوضح مروان أن تجديد الحبس عن بعد، أصبح مطبقا في كل محاكم مصر، وأن قطاعي الشهر العقاري والمحاكم أضاف لخزينة الدولة على مدار عامين 8 مليارات جنيه.

وتضمن الكتاب كلمة للمستشار عمر مروان.. وهي أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية، واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة وتحسين الخدمات المقدمة.

وبمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ هذه الخطة نعرض أهم ما تم تنفيذه، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى ديسمبر 2021.

وزير العدل العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة الشهر العقاري المستشار عمر مروان العدالة الناجزة

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