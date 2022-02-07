21 فبراير الحكم على أحمد عبده ماهر لاتهامه بازدراء الأديان

قررت محكمة جنح النزهة أمن الدولة طوارئ، بحجز الحكم على المحامي أحمد عبده ماهر لجلسة 21 فبراير، في اتهامه بازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية.

في وقت سابق، قرر مكتب التصديق على أحكام أمن الدولة طوارئ، إلغاء الحكم الصادر على المستشار أحمد عبده ماهر، بالسجن لمدة 5 سنوات، وإعادة محاكمته يوم 7 فبراير أمام دائرة جديدة.

جدير بالذكر أن المحامي نجيب جبرائيل وفريق دفاع أحمد عبده ماهر، تقدم بمذكرة على حكم حبسه بالسجن 5 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

وقال "جبرائيل"، إن قرار مكتب التصديق جاء بناء على خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الجوهري، حيث استجاب مكتب التصديق للمذكرة والالتماس المقدم، وقرر إلغاء الحكم.

- بداية القضية

كانت محكمة جنح النزهة، قد قضت في نوفمبر 2021 بحبس أحمد عبده ماهر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة ازدراء الأديان، بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أحمد عبده ماهر يتهمه بازدراء الدين الإسلامي.

وفي وقت سابق، ذكر بلاغ تقدم به سمير صبري المحامي، أن أحمد عبده ماهر اعتاد الظهور في القنوات، فليس من الغريب عليه ابتداع مختلف الطرق للحرب على الإسلام، وتشكيك المسلمين في دينهم، ويعقد مؤتمرا لتغيير ثوابت الدين، ويطالب الأزهر بالاعتذار عن الفتوحات الإسلامية، بل ارتكب العديد من التطاولات على الدين الإسلامي الحنيف.

و في وقت سابق، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد أحمد عبده ماهر، لازدراء الدين الإسلامي.