الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل يؤثر لقاح كورونا على الخصوبة والحوامل؟.. دراسات جديدة تجيب

الحوامل وكورونا
الحوامل وكورونا

واجهت الجهود المبذولة لتحصين السكان ضد كورونا شائعات مستمرة عبر الإنترنت تفيد بأن التطعيم يؤثر على الخصوبة أو الحمل، على الرغم من عدم وجود دليل على أنه يقلل من فرص الحمل أو تزيد من خطر الإجهاض أو تسبب أشكالًا من الأذى ذات الصلة.

وفقا لموقع “ذا ناشونال” قال إيان جونز، أستاذ علم الفيروسات بجامعة ريدينغ في المملكة المتحدة إن البيانات المتاحة في وقت مبكر عن الحمل واللقاحات كانت قليلة..في المراحل المبكرة، لم تكن التجارب تستهدف النساء الحوامل، لذا فإن البيانات ببساطة لم تكن جيدة بما يكفي لتوضيح أن اللقاح آمن. لذلك هناك شعور عام بأنه يجب استخدام اللقاحات الجديدة بحذر مع النساء الحوامل فقط ".

وتابع إيان: "إذا كنت في أي مرحلة من مراحل الحمل  أو تأمل في الحمل، فإنني أشجعك على الحصول على التطعيم لحمايتك أنت وطفلك، حيث تم استخدام اللقاحات منذ ذلك الحين على أعداد هائلة من النساء الحوامل، لذلك قيل إنه يمكن للأطباء الآن القول إن لقاحات كورونا آمنة تمامًا للنساء الحوامل.

من بين الدراسات الأخرى، وجد بحث من النرويج نُشر في مجلة New England Journal of Medicine في نوفمبر أن لقاح كورونا لم يجعل الإجهاض أكثر احتمالية، توصي دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا بإعطاء النساء الحوامل لقاحات فايزر ومودرينا.

ما الذي وجدته الدراسات فيما يتعلق بالخصوبة؟

من بين الأبحاث الأخرى وجدت دراسة نشرت في يناير من قبل مدرسة بوسطن للصحة العامة أن خصوبة النساء والرجال لم تتضرر من لقاح كورونا، وعلى النقيض أشارت نفس الدراسة إلى أن عدوى كورونا قد تقلل مؤقتًا من الخصوبة لدى الرجال.

تم العثور على انخفاض في الخصوبة فقط في الرجال الذين ثبتت إصابتهم خلال الـ 60 يومًا السابقة، ولكن ليس في أولئك الذين أصيبوا بعدوى سابقة، مما يشير إلى أن التأثير ليس دائمًا.

كيف يمكن أن يؤثر Covid-19 على الحمل؟

في حين ثبت أن لقاحات فيروس كورونا لا تقلل من فرصة حمل المرأة أو تزيد من خطر الإجهاض، فإن الإصابة بعدوى كورونا أثناء الحمل يمكن أن تكون ضار، حيث أفادت دراسة نُشرت في مجلة Nature Medicine في يناير بناءً على النتائج في اسكتلندا أنه بين النساء اللائي ولدن في غضون 28 يومًا من تشخيص كورونا ارتفع معدل وفيات الأطفال بمقدار أربعة أضعاف.

قالت الدكتورة سارة ستوك، القارئ في صحة الأم والجنين في جامعة إدنبرة: "حدثت جميع وفيات الأطفال بعد كورونا أثناء الحمل لدى نساء لم يتم تلقيحهن"،كانت النساء غير المحصنات أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى وتلقي العلاج في وحدة العناية المركزة.

لذلك هناك أدلة مقنعة للغاية من جميع أنحاء العالم على أن التطعيم قبل أو أثناء الحمل هو الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية لحماية النساء الحوامل وأطفالهن من عدوى كورونا والمضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يسببها.

كورونا التطعيم الخصوبة الذكور لقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

لاعبو الأهلى الدوليون يصلون إلى الإمارات

وزير العدل يعلن تعميم مشروع «تجديد الحبس عن بُعد» فى محاكم الجمهورية

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

ماجد حبته

قمة الملفات الإفريقية المزمنة

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

رشا عبدالمنعم

«المواجهة والتجوال».. المسرح فى خدمة التنمية

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟