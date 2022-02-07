هل يؤثر لقاح كورونا على الخصوبة والحوامل؟.. دراسات جديدة تجيب

واجهت الجهود المبذولة لتحصين السكان ضد كورونا شائعات مستمرة عبر الإنترنت تفيد بأن التطعيم يؤثر على الخصوبة أو الحمل، على الرغم من عدم وجود دليل على أنه يقلل من فرص الحمل أو تزيد من خطر الإجهاض أو تسبب أشكالًا من الأذى ذات الصلة.

وفقا لموقع “ذا ناشونال” قال إيان جونز، أستاذ علم الفيروسات بجامعة ريدينغ في المملكة المتحدة إن البيانات المتاحة في وقت مبكر عن الحمل واللقاحات كانت قليلة..في المراحل المبكرة، لم تكن التجارب تستهدف النساء الحوامل، لذا فإن البيانات ببساطة لم تكن جيدة بما يكفي لتوضيح أن اللقاح آمن. لذلك هناك شعور عام بأنه يجب استخدام اللقاحات الجديدة بحذر مع النساء الحوامل فقط ".

وتابع إيان: "إذا كنت في أي مرحلة من مراحل الحمل أو تأمل في الحمل، فإنني أشجعك على الحصول على التطعيم لحمايتك أنت وطفلك، حيث تم استخدام اللقاحات منذ ذلك الحين على أعداد هائلة من النساء الحوامل، لذلك قيل إنه يمكن للأطباء الآن القول إن لقاحات كورونا آمنة تمامًا للنساء الحوامل.

من بين الدراسات الأخرى، وجد بحث من النرويج نُشر في مجلة New England Journal of Medicine في نوفمبر أن لقاح كورونا لم يجعل الإجهاض أكثر احتمالية، توصي دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا بإعطاء النساء الحوامل لقاحات فايزر ومودرينا.

ما الذي وجدته الدراسات فيما يتعلق بالخصوبة؟

من بين الأبحاث الأخرى وجدت دراسة نشرت في يناير من قبل مدرسة بوسطن للصحة العامة أن خصوبة النساء والرجال لم تتضرر من لقاح كورونا، وعلى النقيض أشارت نفس الدراسة إلى أن عدوى كورونا قد تقلل مؤقتًا من الخصوبة لدى الرجال.

تم العثور على انخفاض في الخصوبة فقط في الرجال الذين ثبتت إصابتهم خلال الـ 60 يومًا السابقة، ولكن ليس في أولئك الذين أصيبوا بعدوى سابقة، مما يشير إلى أن التأثير ليس دائمًا.

كيف يمكن أن يؤثر Covid-19 على الحمل؟

في حين ثبت أن لقاحات فيروس كورونا لا تقلل من فرصة حمل المرأة أو تزيد من خطر الإجهاض، فإن الإصابة بعدوى كورونا أثناء الحمل يمكن أن تكون ضار، حيث أفادت دراسة نُشرت في مجلة Nature Medicine في يناير بناءً على النتائج في اسكتلندا أنه بين النساء اللائي ولدن في غضون 28 يومًا من تشخيص كورونا ارتفع معدل وفيات الأطفال بمقدار أربعة أضعاف.

قالت الدكتورة سارة ستوك، القارئ في صحة الأم والجنين في جامعة إدنبرة: "حدثت جميع وفيات الأطفال بعد كورونا أثناء الحمل لدى نساء لم يتم تلقيحهن"،كانت النساء غير المحصنات أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى وتلقي العلاج في وحدة العناية المركزة.

لذلك هناك أدلة مقنعة للغاية من جميع أنحاء العالم على أن التطعيم قبل أو أثناء الحمل هو الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية لحماية النساء الحوامل وأطفالهن من عدوى كورونا والمضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يسببها.