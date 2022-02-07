البورصة.. تغطية الطرح العام لشركة «ماكرو كابيتال» 102 مرة

قالت إدارة البورصة إنه تم تغطية الطرح العام لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية " ماكرو كابيتال " و الذى انتهى اليوم الاثنين نحو 102 مرة .

وأكدت البورصة أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت عدد 1,351,096,905 سهم .

كانت أسهم و مؤشرات البورصة قد تراجعت بنحو حاد ، لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين – ثانى تعاملات الأسبوع ، مدعومة باستمرار عمليات البيع المكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية على غالبية أسهم السوق ، تلك التى قابلتها قوى شرائية من قبل المصريين و المتعاملين العرب .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3.6 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 748.4 مليار جنيه .