الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة.. تغطية الطرح العام لشركة «ماكرو كابيتال» 102 مرة

البورصة
البورصة

قالت إدارة البورصة إنه تم تغطية الطرح العام لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية " ماكرو كابيتال " و الذى انتهى اليوم الاثنين نحو 102 مرة  .

وأكدت البورصة أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت عدد  1,351,096,905 سهم .

كانت أسهم و مؤشرات البورصة قد تراجعت بنحو حاد ، لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين – ثانى تعاملات الأسبوع ، مدعومة باستمرار عمليات البيع المكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية  على غالبية أسهم السوق ، تلك التى قابلتها قوى شرائية من قبل المصريين و المتعاملين العرب .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو  3.6 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 748.4 مليار جنيه .

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