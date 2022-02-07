المنتخب المصري داخل الطائرة بمطار القاهرة (صور)

ترصد الدستور صور المنتخب المصري على رحلة مصر للطيران رقم MS3045 من طراز البوينج B737-800 التي تصل الآن إلى صالة ٤ بمطار القاهرة.

وشددت القيادات الأمنية بمطار القاهرة الدولي من إجراءاتها الأمنية حول الصالة، للحد من وصول الجماهير، أو غير المصرح لهم بالتواجد داخل وأمام مبنى الركاب رقم 4.

ويستقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة المنتخب الوطني المصري، عائدة من مطار "ياوندي" بالكاميرون، عقب حصوله على المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكانت الشركة أعلنت أن الرحلات ال5 هي أحدث طائرات الشركة من طرازات بوينج دريملاينر B787-9 التي تتسع لعدد 309 ركاب، وبوينج B777-300، تتسع لعدد 346 راكبا وبوينج B737-800 واقلت على متنها 150 راكبا، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال، والتي انتهت مساء أمس بخسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران سيرت 7 رحلات جوية إلى دولة الكاميرون لنقل عدد من المشجعين المصريين لمساندة المنتخب الوطني خلال مشواره فى البطولة الإفريقية .

المنتخب المصري داخل الطائرة بمطار القاهرة

المنتخب المصري داخل الطائرة بمطار القاهرة

المنتخب المصري داخل الطائرة بمطار القاهرة

المنتخب المصري داخل الطائرة بمطار القاهرة

المنتخب المصري داخل الطائرة بمطار القاهرة