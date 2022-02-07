الانبا جوزيف يسيم شمامسة في الكنيسة القبطية الارثوذكسية بزيمبابوي

قال القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الارثوذكسية إنه صلى نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام لأفريقيا القداس الإلهي، بكنيسة مارمرقص والأنبا أنطونيوس بجرين ديل، بمدينة هراري عاصمة زيمبابوي.

وأضاف القمص موسى ابراهيم، في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه خلال القداس الإلهي، رسم نيافة الأنبا جوزيف الأسقف العام لأفريقيا ١٧ من أبناء الكنيسة من زيمبابوي وإثيوبيا، شمامسة برتبة إبصالتس.

وكان قد عقد مجمع كهنة كنائس قطاع شبرا الشمالية اجتماعهم الشهري بحضور نيافة الأنبا انجيلوس الأسقف العام للقطاع.

وألقى القمص بيشوي عياد كاهن كنيسة الشهيدين أبي سيفين ودميانة بشبرا، محاضرة خلال الاجتماع، بعنوان "ما هو التدبير". جرت أعمال الاجتماع، وسط تطبيق إجراءات احترازية دقيقة.

وعلى صعيد آخر، اختتم الفصل الدراسي الأول بمعهد الأنبا أنطونيوس للدراسات الكنسية بإيبارشية شرق المنيا.

وحضر اليوم الختامي وحاضر فيه نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية، وجاءت محاضرة نيافته تحت عنوان "التعليم الكنسي ودوره في تكوين علاقة حية بالله". كما استمع إلى أراء وانطباعات الآباء الكهنة الحاضرين ومدرسي المعهد والدارسين، بخصوص المواد التي تدرس وأساليب التعليم بالمعهد. وشدد نيافته على الاهتمام بنشر التعليم فى جميع كنائس الإيبارشية وتشجيع آخرين على الانضمام للمعهد.

بينما قال القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الارثوذكسية إنه بدأت أعمال الفصل الدراسي الثاني في معهد "البابا أثناسيوس الرسولي" لدراسة الكتاب المقدس بكنيسة الشهيد مارمينا بالفكرية، إيبارشية أبوقرقاص.

وأضاف القمص موسى ابراهيم، في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ألقى أولى المحاضرات أسقف الإيبارشية، نيافة الأنبا فيلوباتير والتي حملت عنوان "احتياجنا إلى كلمة الله لمواجهة الضغوط".